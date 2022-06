Minotti elogia Raspadori: «Perfetto per la filosofia del Milan»

Lorenzo Minotti, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Raspadori in ottica calciomercato Milan

Lorenzo Minotti, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Raspadori in ottica calciomercato Milan:

«Raspadori sarebbe l’elemento giusto per quella che è la filosofia del Milan. È un giocatore molto duttile, può fare il trequartista, può giocare largo o fare la prima punta, può stare in panchina qualche volta e non sarebbe un problema. Il Milan sta puntando giocatori giovani e che devono esprimere tutto il loro potenziale»