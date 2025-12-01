Connect with us

Minelli parla del caso Pavlovic-Marusic. La confusione e la spiegazione di ciò che è accaduto in Milan Lazio

Bartesaghi a Radio Sportiva: «Allegri mi dà fiducia. Theo la mia ispirazione. Il sogno Scudetto? Vi dico questo»

Buffon parla così di Allegri e del vantaggio del Milan. Sulla partita a Perth contro il Como invece...

Milan Lazio, Marelli riassume così il caos sul presunto rigore non assegnato ai biancocelesti: le sue parole

Allegri risponde così alle accuse. Dalla pressione agli arbitri fino all'espulsione: le parole del tecnico rossonero

4 secondi ago

Minelli parla così del tanto discusso episodio accaduto in Milan Lazio. Dal fallo di Pavlovic a quello… di Marusic. Le sue parole

La classe arbitrale italiana sta attraversando un periodo di grande difficoltà, con numerosi episodi controversi che hanno dominato il dibattito nelle ultime settimane, inclusi i casi Milan-Lazio e Napoli-Roma. Per fare chiarezza su questo clima di confusione, l’ex arbitro Daniele Minelli ha parlato in esclusiva a TMW, criticando la situazione interna. Minelli ha commentato l’episodio che ha coinvolto l’arbitro Collu a San Siro, richiamato al VAR per un tocco di mano di Pavlovic. La sensazione che Collu si sia «inventato» un fallo precedente di Marusic per giustificare la sua decisione è, secondo Minelli, corretta: «Il termine “inventato” è la parola giusta».

Minelli ha poi spiegato le ragioni profonde di questa confusione, legandole a una gestione interna del gruppo arbitrale.

Minelli e una confusione pazzesca in casa Arbitri

Minelli ha sottolineato come l’incoerenza nell’applicazione del protocollo sia la radice dei problemi: «In teoria il protocollo c’è ma è chiaro che se una volta non viene seguito da una parte e una volta non viene seguito dall’altra diventa complicato». Questi episodi sono il sintomo di una «gestione tecnica non corretta» che porta gli arbitri a «non saper cosa si debba fare». L’ex arbitro ha citato la direttiva emersa dopo il caso Parma-Milan, ovvero fare «una on field review in più che in meno». L’applicazione di questa idea in un finale concitato, per un rigore che «non c’è», rende la gestione «disarmante». L’OFR non doveva esserci e, anzi, se fosse stato assegnato il rigore, c’erano gli estremi per toglierlo. Minelli conclude con preoccupazione: la «gestione interna sta creando una confusione pazzesca», e alla tredicesima giornata è difficile intravedere una via d’uscita per la Crisi Arbitrale.

