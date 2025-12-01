Connect with us

HANNO DETTO

Allegri risponde così alle accuse. Dalla pressione agli arbitri fino all'espulsione: le parole del tecnico rossonero

HANNO DETTO

Materazzi segna l'obiettivo tra Chivu e il momento dell'Inter: «I nerazzurri devono alzare trofei»

HANNO DETTO

Chiariello attacca ancora il Milan: «Tra le due capoliste c'è differenza. I rossoneri godono di favori arbitrali»

HANNO DETTO

Bazzani analizza così i pregi del Milan di Allegri. Rossoneri in vetta con il Napoli, ma...

HANNO DETTO

Ordine parla così del momento del Milan. Il ritrovato gusto di difendere e il rinnovo di Mike Maignan

HANNO DETTO

Allegri risponde così alle accuse. Dalla pressione agli arbitri fino all’espulsione: le parole del tecnico rossonero

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri, intervistato alla Rai, parla così delle accuse relative alla pressione agli arbitri. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Il concitato finale di Milan-Lazio, dominato dalla polemica sul rigore non concesso ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic (non sanzionato a causa di un precedente fallo), ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero è stato allontanato dal campo per proteste negli istanti in cui l’arbitro Collu era al VAR. Interrogato in diretta Rai sulla necessità di «dare un po’ di serenità» e mettere «meno pressione» sugli arbitri, Allegri ha reagito in modo perentorio e adirato, ribaltando le responsabilità sui media.

Il botta e risposta con il giornalista Alberto Rimedio ha messo in luce la frustrazione del tecnico per l’eccessiva attenzione mediatica sui direttori di gara.

Allegri, la Difesa dell’Arbitro Collu e Polemica con i Media

«Se voi parlate sempre degli arbitri, incominciate voi a togliere la pressione dagli arbitri. Parliamo della partita e invece sono già state fatte tre domande sull’arbitro», ha risposto stizzito Allegri, invitando a focalizzarsi sugli errori tecnici dei giocatori piuttosto che sui singoli episodi arbitrali. In conferenza stampa, il tecnico ha poi cercato di ridimensionare la propria espulsione, spiegando di non aver offeso nessuno e anzi di essersi complimentato con l’arbitro Collu a fine gara per aver «gestito tutto molto bene». Allegri ha difeso il fischietto, affermando che «Lui, poverino, si è solo trovato lì in mezzo, ma è stato bravo a prendere la scelta giusta». Il messaggio di Allegri agli Arbitri e ai media è chiaro: ridurre le pressioni esterne per ritornare a discutere di calcio giocato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.