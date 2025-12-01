Allegri risponde così alle accuse. Dalla pressione agli arbitri fino all’espulsione: le parole del tecnico rossonero

Allegri, intervistato alla Rai, parla così delle accuse relative alla pressione agli arbitri. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Il concitato finale di Milan-Lazio, dominato dalla polemica sul rigore non concesso ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic (non sanzionato a causa di un precedente fallo), ha portato all’espulsione di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero è stato allontanato dal campo per proteste negli istanti in cui l’arbitro Collu era al VAR. Interrogato in diretta Rai sulla necessità di «dare un po’ di serenità» e mettere «meno pressione» sugli arbitri, Allegri ha reagito in modo perentorio e adirato, ribaltando le responsabilità sui media.

Il botta e risposta con il giornalista Alberto Rimedio ha messo in luce la frustrazione del tecnico per l’eccessiva attenzione mediatica sui direttori di gara.

Allegri, la Difesa dell’Arbitro Collu e Polemica con i Media

«Se voi parlate sempre degli arbitri, incominciate voi a togliere la pressione dagli arbitri. Parliamo della partita e invece sono già state fatte tre domande sull’arbitro», ha risposto stizzito Allegri, invitando a focalizzarsi sugli errori tecnici dei giocatori piuttosto che sui singoli episodi arbitrali. In conferenza stampa, il tecnico ha poi cercato di ridimensionare la propria espulsione, spiegando di non aver offeso nessuno e anzi di essersi complimentato con l’arbitro Collu a fine gara per aver «gestito tutto molto bene». Allegri ha difeso il fischietto, affermando che «Lui, poverino, si è solo trovato lì in mezzo, ma è stato bravo a prendere la scelta giusta». Il messaggio di Allegri agli Arbitri e ai media è chiaro: ridurre le pressioni esterne per ritornare a discutere di calcio giocato.