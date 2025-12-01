Mercato Milan, Sergio Ramos è un’idea realizzabile: l’offerta rossonera e la necessità del Diavolo

Mercato Milan, i rossoneri puntano su Sergio Ramos per rafforzare il reparto difensivo. La fattibilità dell’operazione

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulla situazione di Sergio Ramos, il difensore spagnolo classe 1986. Dopo aver concluso positivamente la sua esperienza con il Monterrey, Sergio Ramos non ha intenzione di ritirarsi e cerca una nuova sfida, spinto anche dalla lontana ma viva speranza di partecipare al prossimo Mondiale. L’opportunità di ingaggiare il leader difensivo è per il mercato di gennaio, non per giugno, e si rivolge a una squadra che necessita di un elemento di esperienza e carisma. Pur non pretendendo di essere impiegato in tutte le partite, lo spagnolo può rappresentare una pedina cruciale.

Romano ha confermato che l’Italia è una destinazione molto gradita al difensore.

Mercato Milan: Sergio Ramos, L’Interesse Passato e L’Offerta Attuale

Romano ha rivelato che «il campionato italiano intrigherebbe molto Sergio Ramos». Già due anni fa, prima del suo trasferimento al Siviglia, era stato proposto all’Inter, ma il club nerazzurro non si era «scaldato». In vista del mercato di gennaio, i suoi agenti sono attivi e stanno offrendo il giocatore a diversi club di Serie A. Come riportato da Pietro Mazzara, tra le squadre contattate figura anche il Milan, che è alla ricerca di un nuovo difensore per la seconda parte della stagione. L’ex Real Madrid diventerà un parametro zero a partire dal 31 dicembre 2025, alla scadenza del suo contratto con il Monterrey, rendendo l’operazione ancora più appetibile.