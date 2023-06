Milinkovic-Savic ha scelto il suo futuro! Comunicata questa decisione a Lotito: cosa succederà nelle prossime settimane

Il futuro di Milinkovic-Savic è sempre più lontano dalla Lazio. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che spiega come il serbo nelle ultime ore avrebbe ribadito a Lotito l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Il presidente biancoceleste ha aperto alla cessione ma solo di fronte a offerte da 40 milioni di euro. Il patron resta in attesa che una tra Juventus, Milan e Inter si faccia avanti nelle prossime settimane con proposte concrete.