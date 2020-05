Le parole di Nikola Milenkovic a La Gazzetta dello Sport, il difensore viola parla del proprio futuro e ammette di essere lusingato dall’interesse del Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina finito nell’orbita del Milan nel contesto di uno scambio con Paquetà, ha così parlato riguardo al proprio futuro:

«L’interessamento di Milan e Napoli? Ovviamente fa piacere ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere e lavorare per crescere e per aiutarla. Per quanto riguarda il mio nuovo contratto coi viola, la pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo. Chi ha più chance tra me e Chiesa di restare? Vi ho detto le mie cose, come intendo fare. Ma non so le scelte di Federico».