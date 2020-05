Il Milan apre alla cessione di Paquetà alla Fiorentina: i rossoneri vogliono però in cambio il forte difensore Nikola Milenkovic

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, si fa sempre più insistente il forte interesse della Fiorentina nei confronti di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, che lo scorso gennaio ha ricevuto due offerte da Juventus e Psg, è rimasto a Milano senza tuttavia stupire e ora il Milan valuta una sua cessione.

Niente svendita però: i rossoneri valutano Paquetà tra i 23 e i 28 milioni di euro, cifra utile per non generare minusvalenza, e avrebbero acconsentito a trattare con la Fiorentina. La richiesta del Milan tuttavia non si ferma qui: per cedere il talento brasiliano i rossoneri vogliono come contropartita il difensore Nikola Milankovic.