Milano Cortina 2026, presenti due rossoneri: anche Allegri ci sarà tra i tedofori

Milano Cortina 2026, non solo Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Anche Allegri farà parte dei tedofori

Con febbraio alle porte, cresce l’attesa per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Come da tradizione, l’evento sarà preceduto dal consueto viaggio della torcia olimpica, che prenderà il via oggi dalla capitale, Roma, per poi dirigersi nei prossimi giorni verso la Lombardia, cuore della manifestazione. La fiamma attraverserà le regioni, simboleggiando lo spirito di unità e la preparazione all’evento.

Milano Cortina, Allegri e Ibrahimovic: La Doppia Presenza Rossonera

Il viaggio della torcia ha già riservato una doppia sorpresa per i tifosi milanisti. Dopo la conferma dell’ex attaccante svedese, è arrivato infatti il “bis rossonero”: anche Massimiliano Allegri sarà tra i tedofori. A comunicarlo è stata La Gazzetta dello Sport, che ha precisato anche i dettagli della sua partecipazione: l’attuale tecnico milanista sarà protagonista in una tappa di Varese, dove sarà affiancato dall’hockeista paralimpico Alessandro Andreoni, unendo così i mondi del calcio e dello sport paralimpico nella celebrazione del grande evento.