Ibrahimovic tra i campioni scelti: sarà tedoforo d’onore per Milano-Cortina 2026

Ibrahimovic è tra i campioni scelti per il viaggio della fiaccola olimpica. Lo svedese sarà tedoforo d’onore per Milano-Cortina 2026

Il viaggio della fiaccola olimpica è ufficialmente iniziato il 26 novembre da Olimpia, segnando il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. La fiaccola attraverserà il suo percorso fino a raggiungere lo stadio di San Siro a Milano, dove si terrà la cerimonia di inaugurazione. Il percorso italiano della fiaccola comincerà giovedì 4 dicembre da Roma. Questo evento unico non mancherà di avere ripercussioni sul campionato di Serie A, in particolare sul match Milan-Como, che la Lega di Serie A starebbe valutando di far disputare in Australia.

In attesa di conoscere la decisione definitiva sul trasferimento della partita, l’attenzione si concentra sui grandi nomi che porteranno la fiaccola.

Ibrahimovic Annunciato tra i Campioni

Tra i tanti campioni dello sport che si succederanno nel ruolo di tedofori da qui a febbraio, è stato annunciato un nome di spicco legato alla città di Milano: Zlatan Ibrahimovic. L’ex campione svedese, che mantiene un forte legame con il capoluogo lombardo, è tra le personalità scelte per portare la fiaccola olimpica. Saranno in molti i volti noti ad avere questo onore e il coinvolgimento di Ibrahimovic aggiunge prestigio e visibilità internazionale all’evento. La fiaccola rappresenta non solo il legame con la tradizione greca, ma anche l’avvicinarsi di una manifestazione sportiva che cambierà il volto dell’inverno italiano.