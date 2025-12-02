Lazio Milan, turnover per Allegri? Loftus-Cheek e De Winter si candidano per un posto da titolare

Lazio Milan, Allegri pensa al turnover per la Coppa Italia? De Winter e Loftus-Cheek si candidano per un posto da titolare

Dopo il finale burrascoso del match di campionato, Lazio e Milan si ritrovano di fronte giovedì sera (4 dicembre, ore 21) per gli ottavi di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. La partita sarà inevitabilmente condizionata, dal punto di vista mentale, dalla baraonda scatenata dall’episodio controverso del VAR nel precedente incontro. Le dichiarazioni pre-gara dei tesserati laziali potrebbero accendere ulteriormente la tensione. Il Milan, guidato da un Massimiliano Allegri sempre più concentrato sul campo, cerca invece risposte immediate sul piano sportivo per mettere a tacere le polemiche esterne.

I rossoneri sperano inoltre di recuperare forze fresche per affrontare al meglio la sfida eliminatoria e il fitto calendario.

Lazio Milan, Turnover e Possibili Maglie da Titolare

In vista degli impegni ravvicinati di campionato, è atteso un ampio turnover nelle file rossonere. Secondo il Corriere dello Sport, i giocatori con meno minuti che hanno maggiori probabilità di conquistare una maglia da titolare sono Ruben Loftus-Cheek e Koni De Winter. Questa potrebbe essere l’occasione ideale per far rifiatare alcuni pilastri. Per questo motivo, anche Ricci ed Estupinan sono considerati nomi caldi per la formazione iniziale. Resta da vedere quanto spazio sarà concesso ad Ardon Jashari, uno degli acquisti più onerosi dell’estate, finora oggetto misterioso. Dal fronte infortunati, il Milan confida di recuperare almeno per la panchina Christian Pulisic, che dovrebbe rientrare in gruppo, mentre l’assenza di Santi Gimenez è certa.