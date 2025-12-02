Sergio Ramos al Milan, il tecnico del Monterrey smentisce tutto? Le sue parole sul possibile trasferimento

Sergio Ramos al Milan è realtà? L’allenatore del Monterrey parla così del possibile trasferimento del campione spagnolo

All’età di 39 anni, Sergio Ramos continua a essere un nome caldo nel panorama del calciomercato, grazie alla sua classe e alla carriera costellata di successi. Nelle ultime ore, è emersa la voce di un possibile ingaggio al Milan, dopo che il difensore spagnolo avrebbe offerto le proprie prestazioni al club rossonero. Questi rumors hanno rapidamente raggiunto il Messico, dove Ramos è attualmente sotto contratto con il Monterrey. La situazione contrattuale del centrale alimenta le speculazioni: l’accordo è in scadenza il prossimo 31 dicembre, il che gli permetterebbe di firmare con qualsiasi altra squadra qualora non dovesse rinnovare con il club messicano.

Nonostante l’età, la sua esperienza tra Real Madrid e PSG lo rende un profilo d’interesse per molte squadre europee.

Sergio Ramos al Milan, l’Allenatore Non Scioglie i Dubbi sul Futuro

A proposito del futuro di Sergio Ramos è intervenuto il suo attuale allenatore ai Rayados, Domenec Torrent, durante l’ultima conferenza stampa. Il tecnico ha cercato di smorzare le voci, riportando l’attenzione sul presente: «Per prima cosa credo che ora non sia il momento di parlare di questo. Hai visto come gioca Sergio Ramos, no? A prescindere dal fatto che non so cosa succederà», ha commentato Torrent. Ha poi aggiunto: «Nemmeno per me so cosa accadrà, nessuno sa cosa succederà né con gli allenatori né con i giocatori. Quello che so è che lui è molto concentrato, lo avete visto, sul cercare di vincere questo campionato». Torrent ha infine ribadito la necessità di concentrarsi solo sulle prossime partite della Liga MX Apertura.