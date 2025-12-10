MN24 – Altra visita a Milanello: Renzo Ulivieri incontra Massimiliano Allegri: ecco il motivo

Altra visita a Milanello, dopo Ribery c’è Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC. L’incontro con Massimiliano Allegri

Una visita di alto profilo ha avuto luogo oggi al centro sportivo di Milanello: il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Renzo Ulivieri, è stato ospite del Milan, come riportato da MilanNews24.

L’incontro si è focalizzato sul confronto tra due figure storiche e centrali del panorama calcistico italiano.

Milanello, Conversazione Tra Generazioni di Tecnici

Ulivieri ha avuto modo di intrattenersi in un colloquio con il Mister rossonero, Massimiliano Allegri. Questo scambio tra il veterano dirigente degli allenatori e il tecnico del Milan rappresenta un momento significativo per discutere dei temi attuali e futuri del calcio, consolidando il legame tra la guida tecnica di una delle squadre più importanti e la massima rappresentanza della categoria.