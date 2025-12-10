Milanello, visita speciale: Ribery fa visita ai rossoneri. La foto con il connazionale Maignan

Milanello, l’ex calciatore del Bayern Monaco, Ribery, fa visita ai rossoneri. La foto con il connazionale Maignan

Una presenza d’eccezione ha animato il Centro Sportivo di Milanello oggi: Franck Ribery. L’ex giocatore francese, noto per la sua brillante carriera che lo ha visto protagonista in club di prestigio come l’Olympique Marsiglia, il Bayern Monaco e, in Serie A, la Fiorentina e la Salernitana, ha voluto trascorrere del tempo con la squadra rossonera.

La sua visita è stata l’occasione per scambiare saluti e momenti di convivialità con i calciatori del Milan.

Milanello, L’Omaggio a Maignan e la Foto Social

L’incontro più significativo è stato quello con il connazionale Mike Maignan. Ribery, grande ammiratore del portiere, ha voluto posare con lui per una foto all’interno del centro sportivo. Il club milanista ha prontamente pubblicato lo scatto sui propri canali social, incluso Instagram , celebrando l’unione tra due talenti francesi e l’importanza della visita.