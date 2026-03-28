Milanello, il piano di Allegri per la sosta: lavoro intenso e riposo programmato prima del rientro decisivo di aprile

Milanello, il tecnico rossonero ha stabilito il calendario dei lavori per i giocatori rimasti a disposizione durante la pausa per le nazionali

Mentre la sosta per le nazionali entra nel vivo e i vari convocati dalle rispettive selezioni sono impegnati in giro per il mondo tra sfide di qualificazione ai Mondiali e amichevoli di preparazione, a Carnago il lavoro prosegue per chi è rimasto a disposizione del club. Nel centro sportivo di Milanello, il gruppo ha portato avanti una serie di sessioni mirate a mantenere alta la condizione atletica, fondamentale in vista di una ripresa del campionato.

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, la squadra ha svolto ieri una seduta mattutina molto intensa, focalizzata principalmente su esercitazioni tattiche e conclusioni in porta. Anche nella mattinata odierna i calciatori si sono ritrovati sul campo per un ulteriore carico di lavoro, utile a non perdere il ritmo partita nonostante l’assenza dei tanti compagni impegnati con le proprie federazioni. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di gestire al meglio le energie in questo delicato passaggio stagionale, snodo cruciale per le ambizioni del Diavolo.

Il programma per la ripresa degli allenamenti

Terminato l’impegno di questa mattina, il programma stilato dal tecnico prevede una parentesi di stacco per il gruppo rimasto in Italia. I calciatori potranno infatti usufruire di tre giorni liberi consecutivi, comprendenti le giornate di domenica, lunedì e martedì. Una scelta volta a ricaricare le pile, sia fisiche che mentali, prima del tour de force finale che deciderà le sorti della stagione rossonera.

Il quartier generale di Milanello riaprirà ufficialmente i battenti per la ripresa degli allenamenti il pomeriggio di mercoledì 1 aprile. In quella sede, Massimiliano Allegri inizierà a riabbracciare gradualmente i primi nazionali di ritorno dai vari continenti, dando il via alla preparazione specifica per i prossimi impegni ufficiali che vedranno il club protagonista assoluto della scena calcistica.