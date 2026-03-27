Nazionali Milan, i risultati dei match che hanno visto protagonisti i rossoneri in campo questa sera

Nazionali Milan, si sono chiuse le amichevoli europee di quattro dei cinque milanisti in campo questa sera. Questi i risultati dei match

Sono ben cinque i nazionali del Milan scesi in campo questa sera tra le amichevoli con le proprie rappresentative e gli impegni in U21. In particolare, si sono concluse le sfide che hanno visto protagonisti Tomori, Jashari, Pavlovic e Athekame. Ecco come sono andate le loro partite in attesa di Estupiñán, in campo con l’Ecuador contro il Marocco.

Inghilterra–Uruguay

In Inghilterra–Uruguay solo 69 minuti per Fikayo Tomori, schierato dal primo minuto nel match pareggiato 1-1 dagli inglesi di Tuchel. Per il centrale del Milan una partita sufficiente, senza grossi interventi degni di nota, con le squadre ferme sullo 0-0 finché è rimasto in campo. Nel finale, la rete di Ben White ha portato avanti gli inglesi, prima del rigore al 94’ trasformato da Valverde che ha fissato il risultato.

Spagna–Serbia

In campo per 83 minuti, non ha potuto evitare la sconfitta Pavlovic, che nel match esterno contro la Spagna all’Estadio de la Cerámica va sotto dopo 16 minuti per la rete di Oyarzabal, autore anche del raddoppio. Nella ripresa arriva il 3-0 firmato da Muñoz. Per il centrale serbo del Milan una prestazione sufficiente, nonostante il passivo pesante.

Svizzera–Germania

Subentrato al 46’ minuto di uno spettacolare match tra Svizzera e Germania, Jashari gioca un tempo di buon livello, nonostante il risultato sfavorevole per gli elvetici. Avanti due volte nella prima frazione con Ndoye ed Embolo, gli svizzeri si fanno rimontare da Tah e Gnabry, prima di cedere nella ripresa sotto i colpi di Wirtz, autore di una doppietta con il gol decisivo all’85’ per il 4-3 finale. Nel mezzo, la rete di Monteiro per il momentaneo 3-3.

Svizzera U21–Isole Faroe

Nell’unico match non amichevole, l’Under 21 svizzera di Athekame supera le Isole Faroe 1-0 grazie alla rete di Botelli. Una sfida importante per le qualificazioni agli Europei di categoria, che ha visto l’esterno rossonero in campo per 90 minuti.

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