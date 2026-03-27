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Nazionali, cinque calciatori del Milan in campo oggi: chi sono e le partite!
Nazionali che proseguono i propri appuntamenti, oggi in campo ci sono ben cinque calciatori del Milan!
Archiviato il primo giorno di appuntamento delle Nazionali, oggi c’è spazio per tante altre sfide in giro per il mondo. Quest’oggi sono impegnati ben cinque calciatori del Milan con le rispettive selezioni. Questo il programma:
- PERVIS ESTUPINAN: Ecuador-Marocco, venerdì 27 marzo ore 21.15, Madrid (SPA) – Amichevole
- ARDON JASHARI: Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea – Amichevole
- STRAHINJA PAVLOVIC: Spagna-Serbia, venerdì 27 marzo ore 21.00, Villarreal – Amichevole
- FIKAYO TOMORI: Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra – Amichevole
- ZACHARY ATHEKAME: Svizzera-Isole Faroe, venerdì 27 marzo ore 20.00, Thun – Qualificazioni Europeo Under 21
Potrebbero esserci chance anche per chi gioca meno con la squadra di Massimiliano Allegri. Come ad esempio Estupinan, Jashari e Athekame.