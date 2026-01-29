Milanello, anche Ibrahimovic presente all’allenamento: il programma in vista della sfida contro il Bologna

Milanello, Ibrahimovic ha assistito all’allenamento di quest’oggi salutando ogni calciatore rossonero

Mattinata intensa al centro sportivo di Carnago, dove il Milan si è ritrovato per proseguire la preparazione in vista della delicata trasferta di martedì sera allo stadio Dall’Ara. L’atmosfera a Milanello è stata impreziosita da una presenza d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic si è presentato al campo per far sentire la propria vicinanza al gruppo. Il dirigente svedese ha voluto motivare l’ambiente, salutando uno ad uno i calciatori prima dell’inizio della sessione agli ordini di Massimiliano Allegri.

L’intervento di Ibra serve a compattare lo spogliatoio in un momento cruciale della stagione. La squadra ha svolto il programma di allenamento previsto, focalizzandosi sulla tattica da opporre al Bologna. La gestione delle energie sarà fondamentale, motivo per cui lo staff tecnico ha deciso di concedere una giornata libera nella giornata di domani, permettendo ai giocatori di ricaricare le pile prima del rush finale del weekend.

Milanello, il programma verso il Bologna e il rientro in campo

I rossoneri riprenderanno i lavori a pieno ritmo sabato e domenica mattina, con sessioni programmate sempre a Milanello. Allegri vuole la massima concentrazione per non perdere terreno in classifica e la visita di oggi è un segnale di unità tra società e squadra. Come riportato dagli osservatori presenti: «Ibrahimovic ha salutato i calciatori uno ad uno prima dell’allenamento odierno», confermando il suo ruolo di leadership carismatica anche fuori dal rettangolo di gioco.

