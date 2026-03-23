Milanello, ecco chi resta con Allegri durante la sosta: il piano per gli undici “superstiti”

Milanello, sono solo undici i calciatori rossoneri rimasti a disposizione di Allegri durante questa sosta, un gruppo ridotto che lavorerà tra recuperi fisici e test

Con la partenza di ben tredici nazionali, il centro sportivo di Carnago ha cambiato volto, trasformandosi in un laboratorio silenzioso per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dopo aver concesso tre giorni di meritato riposo al gruppo, si ritroverà mercoledì pomeriggio con una rosa ridotta all’osso. Tra i corridoi di Milanello circoleranno infatti solo undici calciatori della prima squadra, una situazione che costringerà il Diavolo a unire le forze con i giovani talenti del Milan Futuro per garantire il corretto svolgimento delle sedute tattiche.

La gestione di questo esiguo numero di atleti sarà differenziata in base alle condizioni atletiche. Il reparto dei portieri è quello numericamente più coperto, potendo contare sulla presenza di Pietro Terracciano, Lorenzo Torriani e Matteo Pittarella, i quali lavoreranno sodo sotto lo sguardo dei preparatori. In mezzo al campo, l’unico elemento pienamente operativo è Youssouf Fofana, che farà reparto con Samuele Ricci, quest’ultimo rimasto a Milano per affinare l’intesa con i compagni. Il fronte offensivo, invece, vede la presenza di pesi massimi come Niclas Fullkrug, Santiago Gimenez e Cristopher Nkunku, chiamati a mantenere il ritmo partita in vista della ripresa del campionato.

L’infermeria e il programma di recupero

Un capitolo a parte meritano i calciatori che resteranno a Milanello ma non potranno calcare immediatamente il campo. Lo staff medico dei rossoneri sarà impegnato nel monitoraggio costante di Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Per questi tre elementi, tutti alle prese con acciacchi fisici di diversa entità, la sosta rappresenta un’opportunità d’oro per accelerare i protocolli di riabilitazione. L’obiettivo di Allegri è chiaro: sfruttare i ranghi ridotti per dedicare cure personalizzate ai lungodegenti, sperando di riaverli al cento per cento per la volata finale che precederà il Mondiale.