Gimenez è tornato, Allegri lo ha visto bene: un’arma in più per il Milan! C’è già un’idea sul messicano

Gimenez è in forma, Allegri è pronto a dargli fiducia a partire da Napoli Milan, gara in programma al rientro dalla sosta

Santiago Gimenez sabato ha fatto ritorno in campo dopo diversi mesi di assenza. Subentrato al 77′ di Milan-Torino ha messo nelle gambe circa 20 minuti. In questa sosta non partirà con la Nazionale messicana e resterà a Milanello per lavorare sodo nel corso di queste due settimane.

Nel frattempo sono arrivati già segnali positivi dall’ex Feyenoord. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri in questi giorni lo avrebbe visto dimagrito e molto motivato per il suo ritorno.

Gimenez scalpita per rientrare al 100%, Massimiliano Allegri ha già un piano per lui in vista degli ultimi due mesi di campionato

Per questo motivo, sin da Napoli-Milan, è lecito aspettarsi un buon minutaggio per il ‘Bebote’, che nelle ultime otto giornate di Serie A può essere un’arma in più per i rossoneri.

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