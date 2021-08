Milan, Vlasic titolare nella gara di campionato russo con il CSKA Mosca

L’obiettivo di mercato del Milan Nikola Vlasic è sceso in campo nella quarta giornata di campionato in Russia con il CSKA Mosca

Nikola Vlasic scende in campo con il CSKA Mosca nonostante le insistenti voci di mercato, soprattutto in ottica Milan. Il centrocampista croato è stato mandato in campo dal tecnico Berezutski, che ha anche rilasciato qualche dichiarazione sul giocatore.

La gara, valida per la quarta giornata del campionato russo, è stata vinta dal CSKA per 3-1 contro il Rostov. Il trequartista è stato sostituito al minuto 67.