Vlasic Milan, il tecnico del CSKA frena: «Al momento è tutto fermo»

Nikola Vlasic è una delle piste più calde per il calciomercato del Milan. L’allenatore del CSKA Mosca frena però la trattativa

Nikola Vlasic resta uno degli obiettivi principali per il mercato del Milan. Le parole del padre nei giorni scorsi sembravano aver dato un netto segnale, ma Alexei Beretzuskyi, allenatore del CSKA Mosca, ha frenato sulla possibile partenza del croato. Le sue parole a News.Sportbox.

«Le parole del padre non ci toccano in alcun modo. C’è stato un momento in cui si stava preparando a lasciare il club, ma al momento è tutto fermo. È un giocatore del CSKA ed è completamente concentrato sulla squadra. Lasciarlo partire? Per tanti soldi il club è pronto a lasciar partire quasi tutti i giocatori, ad eccezione di Mario Fernandez e Igor Akinfeev.»