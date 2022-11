Olivier Giroud insieme ai tre compagni al Milan, Adli, Bennacer e Kalulu ha fatto visita ai ai giovani pazienti del Centro Verga a Monza

In vista del Natale, i rossoneri hanno regalato un sorriso ai giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza 🎄🤗



The Rossoneri putting smiles on the faces of some young patients at the Centro Maria Letizia Verga in Monza 🎄🤗 @ComitatoVerga #SempreMilan pic.twitter.com/I0IlfDqsUd