Milan Verona, Allegri ha deciso la coppia d’attacco. Assente ancora Gabbia: le sue condizioni

Milan Verona, Allegri ha già scelto la coppia d’attacco per la sfida di San Siro. Intanto per Gabbia si dovrà ancora attendere

Le scelte di formazione per la sfida di domenica contro il Verona iniziano a delinearsi chiaramente in casa rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Peppe Di Stefano per Sky Sport, il Milan dovrebbe affidarsi alla qualità e alla velocità di Rafael Leao e Christian Pulisic. I due fuoriclasse, pilastri tecnici della squadra, saranno i titolari designati nel comparto offensivo per cercare di scardinare la retroguardia avversaria e portare a casa punti fondamentali.

Il lavoro a Milanello prosegue con intensità, ma lo staff tecnico deve fare i conti con alcune defezioni pesanti. La gestione delle rotazioni rimane un tema centrale, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo, che dovrà rinunciare a un elemento che aveva trovato continuità nelle ultime uscite.

Milan Verona, Difesa in emergenza: Gabbia salta la trasferta

Sul fronte difensivo, infatti, si registra il forfait di Matteo Gabbia. Il difensore centrale ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato anche nella sessione di allenamento odierna, confermando che il problema fisico non è ancora stato smaltito. La sua assenza per la partita di domenica è ormai certa, costringendo Massimiliano Allegri a ridisegnare la linea difensiva davanti a Mike Maignan.

Senza Gabbia, il tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni degli altri centrali in rosa per garantire la necessaria solidità contro un Verona sempre ostico tra le mura amiche. Con il tandem Leao-Pulisic pronto a colpire in avanti, la tenuta della retroguardia sarà la chiave per permettere ai rossoneri di conquistare l’intera posta in palio.