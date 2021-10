Genta: «Milan Verona? cambi decisivi, su Giroud...»

Carlo Genta, intervenuto negli studi di Sky Sport ha dato la sua opinione sulla partita Milan Verona e su Pioli

MILAN VERONA – «Ieri sera allo stadio, nel primo tempo il verona ha giocato come atalanta uomo contro uomo, non aveva chi salta l’uomo salvo per Rebic. La partita è cambiata quando sono etrati Leao e Castillejo».

GIROUD – «Giroud non ha giocato benissimo ma ha fatto un grande gol, però se devo scegliere con un Milan senza Ibrahimovic preferisco quello con il falso nove Rebic»

PIOLI – «Pioli fa il meglio con quello che ha a disposizone. Il Milan ha un’anima grande, anche raschiando sul fondo del barile spesso riesce ad andare al di là dei propri limiti»