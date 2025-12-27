Milan Verona, si va verso il sold-out per l’ultima sfida del 2025 anche grazie a un’iniziativa di Fondazione Milan: ecco quale

Milan Verona, per l’ultima sfida del 2025 si va verso il sold-out. Ecco l’iniziativa di Fondazione Milan: i dettagli

Il palcoscenico di San Siro si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni per l’ultima sfida dell’anno. Per la gara contro l’Hellas Verona, in programma domenica 28 dicembre, si va verso il tutto esaurito con oltre 73mila biglietti già venduti. La risposta del pubblico milanista è stata ancora una volta straordinaria, confermando l’attaccamento della tifoseria alla squadra nonostante le festività natalizie. Il calore dello stadio sarà un fattore determinante per spingere gli uomini di Allegri verso un successo fondamentale per la classifica.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da una lodevole iniziativa di solidarietà e inclusione. Fondazione Milan ha infatti invitato oltre 3.600 bambini e ragazzi provenienti da scuole, oratori e associazioni sportive del territorio. Il terzo anello verde si trasformerà in un settore vibrante di entusiasmo giovanile, offrendo a molti ragazzi la possibilità di vivere il sogno di San Siro durante le vacanze di Natale e di sostenere da vicino i propri beniamini in un clima di festa e condivisione.

Milan Verona, “Il Milan per tutti”: l’impegno rossonero per l’inclusività

Questa iniziativa non è un caso isolato, ma si inserisce nel più ampio progetto denominato «Il Milan per tutti». Promosso da AC Milan e Fondazione Milan, il programma mira a garantire l’accessibilità e l’inclusività nel mondo del calcio, coinvolgendo complessivamente oltre 5.500 beneficiari tra adulti e giovani in situazioni di fragilità. Attraverso queste attivazioni, il club rossonero ribadisce la propria funzione sociale, trasformando una partita di Serie A in un’opportunità di integrazione e gioia per l’intera comunità milanese.