Mercato Milan, Ceccarini svela i piani rossoneri: «Possibile scambio con la Juventus Gatti-De Winter». I dettagli

Mercato Milan, Ceccarini parla così delle mosse rossonere: possibile uno scambio Gatti-De Winter con la Juventus

Il mercato invernale si scalda e, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, l’asse tra Milan e Juventus potrebbe diventare il più caldo di gennaio. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Füllkrug per rinforzare l’attacco, la società rossonera ha ora come priorità assoluta l’acquisto di un difensore centrale. In questo contesto, sta prendendo quota un’ipotesi clamorosa: uno scambio alla pari che vedrebbe Federico Gatti vestire la maglia del Milan, con il giovane Koni De Winter pronto a fare il percorso inverso verso Torino.

Il nome di Gatti non è affatto casuale. Massimiliano Allegri, che ha già allenato e valorizzato il centrale azzurro durante la sua precedente esperienza in bianconero, avrebbe già espresso il suo pieno gradimento per l’operazione. Il tecnico toscano vede in Gatti quel profilo di fisicità e temperamento necessario per blindare una retroguardia apparsa vulnerabile nelle ultime settimane. I colloqui tra i due club sarebbero già stati avviati per sondare la fattibilità economica e tecnica di un affare che accontenterebbe entrambe le parti.

Mercato Milan, De Winter la chiave per sbloccare la trattativa

A rendere possibile l’operazione è l’interesse della Juventus per Koni De Winter. Nonostante l’inizio di stagione altalenante in rossonero, il difensore belga gode di grande stima nell’ambiente juventino, che lo ha visto crescere nel proprio settore giovanile. Lo scambio permetterebbe al Milan di liberare uno slot a centrocampo o in difesa per inserire un elemento più esperto e «pronto» come Gatti. Resta ora da capire se nei prossimi giorni le parti riusciranno a trovare l’intesa definitiva sui dettagli contrattuali per rendere l’affare concreto.