Milan Verona, gli ultimi precedenti vedono un dominio rossonero: il dato

Milan Verona, gli ultimi precedenti tra le due squadre: è dominio rossonero. Ecco il dato in vista della sfida di San Siro

La sfida tra Milan e Hellas Verona a San Siro è diventata, negli ultimi anni, una delle più a senso unico del campionato. Guardando i precedenti recenti, emerge un dato schiacciante: i rossoneri hanno vinto tutte le ultime nove partite consecutive disputate contro i veneti tra casa e trasferta. Per trovare l’ultimo risultato utile del Verona bisogna tornare all’8 novembre 2020, quando la squadra allora allenata da Ivan Juric riuscì a strappare un pareggio per 2-2 in uno stadio a porte chiuse a causa della pandemia. Da quel momento, l’Hellas non è più riuscito a muovere la classifica contro il Diavolo.

Nel corso del 2025, le due squadre si sono già affrontate lo scorso 15 febbraio a San Siro, con il Milan che si è imposto per 1-0 grazie a una prestazione solida. Analizzando le sfide casalinghe, il dominio milanista è ancora più evidente. In 33 incontri di Serie A giocati a Milano, l’Hellas Verona non ha mai vinto, collezionando solo pareggi e sconfitte. San Siro resta un vero e proprio tabù per i gialloblù, che negli ultimi scontri diretti al Meazza hanno spesso subito la verve realizzativa di Rafael Leao e compagni.

Milan Verona, Gol e spettacolo: i momenti chiave

Tra i precedenti più emozionanti degli ultimi anni spicca il 3-2 del 2021, quando il Milan riuscì in una clamorosa rimonta dopo essere andato sotto di due reti nel primo tempo. Più recente è il 3-1 del giugno 2023, match che chiuse la stagione e segnò l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic in un clima di grande commozione. Nelle ultime sei sfide, il Milan ha segnato almeno due gol in ben quattro occasioni, confermando un feeling particolare con la porta scaligera.

Il Verona di Paolo Zanetti arriverà a San Siro il 28 dicembre con l’obiettivo di interrompere questa striscia negativa, ma la storia recente racconta di una superiorità tattica e tecnica dei rossoneri difficile da scalfire. Con una difesa che concede pochissimo agli scaligeri (appena 6 gol subiti nelle ultime 9 sfide), il Milan di Allegri punta a confermare la tradizione favorevole per chiudere l’anno solare con l’ennesima vittoria contro la sua “vittima” preferita.