Milan Verona, Leao non è ancora al 100%: possibile panchina per la sfida di San Siro. Le ultime sulle sue condizioni

Milan Verona, Bianchin svela nuovi dettagli sulle condizioni di Leao: possibile panchina per la sfida di San Siro. Le ultime

Le ultime notizie che arrivano da Milanello sembrano raffreddare gli entusiasmi per un ritorno immediato di Rafael Leao dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul suo profilo X, l’esterno portoghese si è regolarmente allenato con il resto del gruppo, ma le sue condizioni fisiche non sono ancora al 100%. Un segnale che induce alla massima prudenza in vista del match di domenica a pranzo contro l’Hellas Verona.

Il rischio di vedere Leao in panchina è concreto. Massimiliano Allegri, noto per non voler rischiare ricadute con i suoi giocatori chiave, starebbe valutando seriamente di preservare il fuoriclasse lusitano, utilizzandolo magari solo a partita in corso in caso di necessità. La gestione di Rafa diventa quindi il tema centrale della vigilia, con lo staff medico che monitorerà i suoi progressi fino all’ultimo istante utile.

Milan Verona, Nkunku-Pulisic: la nuova coppia del gol?

Senza Leao dal primo minuto, il Milan cambierebbe volto offensivo. La soluzione più probabile, avanzata dalla rosea, vede la possibile coppia d’attacco composta da Christopher Nkunku e Christian Pulisic. I due, dotati di grande rapidità e capacità di non dare punti di riferimento, avrebbero il compito di scardinare la difesa veneta attraverso scambi stretti e inserimenti.

Per Pulisic si tratterebbe di una conferma nel ruolo di leader tecnico del reparto, mentre per Nkunku sarebbe l’occasione perfetta per dimostrare di poter essere decisivo anche partendo da una posizione più centrale. Allegri sembra orientato verso questo “attacco leggero” ma di altissima qualità tecnica, confidando che il dinamismo dei due possa sopperire all’assenza di strappi di Leao. La decisione definitiva verrà presa solo dopo la rifinitura di domani.