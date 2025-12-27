Milan Verona, da Leao al “record” di Gimenez: gli ultimi marcatori della sfida

Milan Verona, gli ultimi marcatori della sfida tra le due squadre: da Leao al “record” di Santiago Gimenez

Le sfide tra Milan e Hellas Verona negli ultimi anni hanno avuto spesso un unico grande protagonista: Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha un feeling quasi magico con la porta gialloblù, specialmente a San Siro. Basti pensare alla doppietta fulminea segnata nel giugno 2023, quando in soli sette minuti (tra l’85’ e il 92′) ribaltò il risultato fissando il punteggio sul 3-1. Leao non è stato solo un realizzatore, ma anche un uomo assist fondamentale, confermando come la difesa scaligera fatichi tremendamente a contenere i suoi strappi.

L’ultimo precedente assoluto, risalente al 15 febbraio 2025, ha visto invece brillare una nuova stella: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha deciso il match con un colpo di testa imperioso al 75′ minuto, proprio su assist del solito Leao. Quel gol non è stato solo decisivo per i tre punti, ma ha permesso a Gimenez di entrare nella storia del club diventando uno dei pochi giocatori capaci di segnare in entrambe le prime due presenze in Serie A con la maglia rossonera, emulando leggende come Shevchenko.

Milan Verona, i gol storici e le firme inattese

Scavando leggermente più indietro, la “Time Machine” degli scontri diretti ci ricorda firme pesanti e cariche di emozione. Impossibile dimenticare il gol di Zlatan Ibrahimovic nel pareggio in extremis per 2-2 del novembre 2020, o le reti di Olivier Giroud, spesso letale nei momenti di pressione. Un altro marcatore recente è stato il centrocampista Tijjani Reijnders, che prima del suo trasferimento in Premier League aveva trovato la via della rete contro il Verona nel marzo 2024 (vittoria esterna per 3-1), insieme a Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

Curiosamente, il Verona è stato spesso punito anche dai propri errori: negli ultimi cinque anni si contano ben due autoreti (Magnani e Gunter) che hanno favorito il Diavolo. Questa statistica sottolinea la costante pressione offensiva esercitata dal Milan, capace di indurre all’errore la retroguardia veronese. In vista della sfida del 28 dicembre, con Gimenez out e Leao in dubbio, i fari saranno puntati su Nkunku e Pulisic, chiamati ad aggiungere i loro nomi a questa prestigiosa lista di marcatori.