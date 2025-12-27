 Milan Verona, le ultime sulle condizioni di Rafael Leao
Milan Verona, da Sky gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Leao. Ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek

Milan Verona, le ultime sulle condizioni di Rafael Leao. A centrocampo, invece, ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek

A poche ore dalla sfida di San Siro contro l’Hellas Verona, il Milan deve fare i conti con un pesante punto interrogativo: le condizioni di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portoghese difficilmente partirà titolare. Lo staff tecnico sta valutando se portarlo in panchina o escluderlo del tutto dai convocati per evitare ogni rischio. Maggiori certezze arriveranno alle 14:00, quando Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa, ma la sensazione è che il numero 10 rossonero sia destinato a guardare i compagni da fuori.

Le novità non si fermano qui. In mezzo al campo è aperto un ballottaggio serrato tra Fofana e Loftus-Cheek, con l’inglese che al momento sembra essere in leggero vantaggio per una maglia dal primo minuto. Il centrocampo dovrebbe poi essere completato da un mix di fisicità e tecnica con Saelemaekers, Rabiot, il carisma di Modric e la spinta del giovane Bartesaghi.

Milan Verona, Nkunku torna titolare, difesa confermata

In attacco, nonostante le voci di mercato e il momento difficile, Christopher Nkunku è balzato in pole position per affiancare l’inamovibile Christian Pulisic. Allegri sembra intenzionato a dare un’altra chance al francese dal fischio d’inizio, sperando in un segnale di riscatto proprio prima della sosta. In difesa, davanti a Maignan, spazio al terzetto composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, chiamati a riscattare le incertezze delle ultime uscite.

