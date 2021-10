Marani: «Il Milan ha sfruttato una specialità dell’Inter»

Matteo Marani, intevenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulle partite di Milan e Inter di ieri sera

MILAN INTER – «La partita di ieri lascia un principio di squadra. La grande differenza sta nella mezz’ora finale. Come l’ha giocata l’Inter e come l’ha giocata il Milan. Chiaro che le condizioni sono molto diverse, una giocava contro la Lazio con il pubblico contro una con il Verona con il pubblico a proprio favore, però in mezz’ora la strada si è allargata nel senso che l’Inter al di là degli episodi la squadra, come ha ammesso anche Inzaghi, si è persa si è fatta dominare dalla rabbia, si è disunita. Il Milan è stata più squadra nonostante le assenze, ha sfruttato la panchina che fino ad ora era stata la specialità dell’Inter stavolta è stata del Milan»

CRESCITA MILAN – «Il Milan l’anno scorso è cresciuto tatticamente quest’anno il passo avanti lo sta facendo sul piano della convinzione e del carattere. Questo a lungo andare può essere determinante ed è l’aspetto che ha potrtato l’anno scorso a vincere l’Inter».