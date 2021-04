Milan, un nuovo inizio dopo la sosta: pausa fondamentale per qualcuno tra quelli che non sono partiti alla volta delle proprie nazioni

Milan, un nuovo inizio dopo la sosta: pausa fondamentale per qualcuno tra quelli che non sono partiti alla volta delle proprie nazioni. Tuttosport di questa mattina prende ad esempio Theo Hernandez, spiegando che la pausa per nazionali è stata un vero e proprio toccasana per il terzino francese, il quale è ora atteso da un finale di stagione da protagonista. Deschamps come sappiamo non l’ha convocato, da qui la possibilità di riposarsi e di allenarsi con più tranquillità.

GRANDI ASPETTATIVE– Secondo il quotidiano, Pioli si aspetta tanto da lui e si augura che, dopo un calo fisiologico riscontrato nelle scorse settimane, ora possa tornare a correre e sprintare esattamente come ci aveva abituato.