Theo Hernandez è il secondo giocatore più costoso a non essere stato mai convocato in Nazionale. Tanta Francia in questa classifica

Secondo la statistica pubblicata da Trasnfermarkt, Theo Hernandez è il secondo giocatore più costoso a non essere stato mai convocato in Nazionale con una quotazione di 50 milioni di euro. In vetta (a quota 60) c’è Jules Kundé del Siviglia.

Diciannovesimo posto per il portoghese Rafael Leao (valutato 28 milioni), per lui solo la gioca di giocare con l’Under 21 del suo paese fino ad ora.