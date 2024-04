Milan, è mancato equilibrio nei giudizi di questa stagione? Pioli REAGISCE così in conferenza stampa alla vigilia della Juve

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, gara in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole sul quello che è mancato ai rossoneri in questa stagione.

È MANCATO EQUILIBRIO NEI GIUDIZI QUEST’ANNO – «Aspettiamo la fine del campionato e poi ognuno di noi farà le sue valutazioni. C’è del positivo e del negativo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI JUVE-MILAN