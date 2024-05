Nuovo allenatore Milan, Marchetti: «Ecco perché piace Conceicao, su Fonseca e Thiago Motta vi dico..»

Luca Marchetti, esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan

Le parole di Luca Marchetti, esperto di mercato, intervenuto a Sky Sport per fare il punto sul futuro della panchina del Milan:

LE PAROLE – «Il profilo in primo piano è Coinceicao. Risponde alle caratteristiche che il Milan sta cercando, così come Fonseca: giovane, moderno con le idee vicine all’idea della società e che sa valorizzare quegli investimenti che il club va a fare. Conceicao ha vinto parecchio in Portogallo. Particolare da non sottovalutare su Fonseca: il Lille gravita tra le società in orbita Elliott quindi lo conoscono bene. Thiago Motta? Se dovessero chiamare ora l’agente si sentirebbero rispondere che è arrivata prima la Juve, ma fino a che non arrivano le firme e le decisioni definitive non è detto che non ci sia uno scenario che possa tentare di più l’allenatore che in questo momento è concentrato sul finale di stagione con il Bologna»