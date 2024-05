Conceicao Milan, arriva la SMENTITA di Pellegatti: «È stato offerto ma…». Le parole del giornalista

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti ha analizzato quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan a TvPlay. Secondo quanto riportato dal giornalista non ci sarebbero conferme sulle voci che vedrebbero Conceicao come sostituto di Pioli in vista della prossima stagione. I rossoneri non avrebbero approfondito la questione.

PAROLE – «Al Milan non arriverà Conceicao. E’ stato offerto dall’agente ma il Milan non ha mai approfondito la questione».