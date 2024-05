Gallardo Milan: futuro a rischio per l’allenatore che piace ai rossoneri. La possibile decisione dell’Al Ittihad

Il futuro di Marcelo Gallardo, allenatore accostato anche al Milan, sulla panchina dell’Al Ittihad è a rischio. Le ultime

Marcelo Gallardo aveva preso il posto di Nuno Espirito Santo sulla panchina dell’Al Ittihad a metà novembre ma non è riuscito a risollevare le sorti di una stagione nata male per i campioni in carica della Saudi Pro League.

Ecco che allora, come riportato da TMW, l’allenatore accostato al Milan, rischia l’esonero immediato da parte del club saudita. Vedremo quale sarà la decisione definitiva.