Conferenza stampa Allegri: «Milan forte e ben allenato. Pioli? Sta facendo un ottimo lavoro». Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan. Le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti.

COME CI SI AVVICINA A QUESTA PARTITA «Domani p sempre Juve-Milan, partita bella e importante. Uno scontro diretto, Milan squadra forte e ben allenata. La conquista della finale fa si che abbiamo ragginto un obiettivo la finale e ora dobbiamo pensare ad entrare in Champions».

STATO DI SALUTE DEI GIOCATORI E BREMER «Bremer sta decisamente bene, domani valuterò. Domani saremo pronti a fare una bella partita ».

DATO BIGLIETTI VENDUTI ALL’ESTERO «Dico che tutte le occasioni vanno viste come opportunità Il calcio italiano può continuare a crescere, chi comanda deve prendere decisioni per far migliorare il calcio italiano. Abbiamo due squadre in semifinale di Europa League, l’Inter che ha fatto bene in Champions, noi che l’anno scorso siamo stati eliminati semifinale. Bisogna pensare al calcio fra 5-10 anni ».

COSA MANCA ALLA JUVE PER LOTTARE ALLO SCUDETTO «Su questa domanda dovrebbe rispondere la società. Io posso dire che dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare, sulla Champions che è obiettivo importante: tecnico ed economico. Dobbiamo essere bravi domani e cercare di tornare alla vitttoria in campionato, non sarà facile ».

CHI AL FIANCO DI VLAHOVIC «Stanno bene entrambi, (Yildiz e Chiesa ndr) domani valuterò. Chiesa a Roma ha fatto una buona partita, anche quando si estranea dalla partita ha soluzioni importanti ».

ATTESTATI STIMA E GIOCO ATALANTA «Gasperini ha fatto e fa lavoro importante a Bergamo, realtà cresciuta molto con una società forte. Gli attestati di stima? Co i ragazzi ho un ottimo rapporto, tutti insieme vogliamo prenderci gli obiettivi».

PAROLE VLAHOVIC «L’ambizione al pallone d’Oro è una cosa positiva, lui è migliorato molto da quando è qua alla Juventus. Ha trovato equilibrio anche nei momenti no».

SE VINCESSE LA COPPA ITALIA DOVE METTEREBBE LA STAGIONE «Sono le imprese di tutti, di una squadra forte. Non possiamo vincere tutti gli anni. Alla Juventus tutti devono avere ambizione di vincere, poi se ci sono altri più bravi si fanno i complimenti e si lavora per migliorare. L’importante ora per una squadra italiana è giocare in Champions, sposta il bilancio di una società. Se riuscissimo ad arrivare in Champions, in una fase di percordo iniziato 3 anni fa, la Juve non sarebbe mai rimasta fuori dalla Champions. Per noi arrivare agli obiettivi che ci ha dato la società sarebbe una buona annata. A me per primo piace vincere, ma l’obiettivo è quello e dobbiamo arrivare li ».

PAROLE PIOLI E DIFFERENZA DIFESA ATTACCO «I gol fatti siamo in linea con l’anno scorso, cosi come le occasioni create. Potevamo essere più efficaci. Pioli ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro e mi farà piacere incontrarlo. Non so se l’Inter è la più forte dei tre anni ma rispetto alle altre loro hanno un valore diverso ».

SECONDO POSTO «In caso di vittoria domani potremo ambire al 2 posto e ti tiene viva la competizioni fino alla fine e in più c’è la Coppa Italia. Quest’anno senza la Champions, non per demeriti nostri, non siamo risuciti a riempire la settimana. Quando giochi tante competizioni è bello ».

LA JUVE AVREBBE POTUTO FARE DI PIU’ «Quello degli allenatori fa parte del gioco, succede sempre. Bilancio? Sono aziendalista ma faccio l’allenatore in campo. Oggi le società sono aziende. La partecipazioni in Champion ti sballa il bilancio. La Juve però deve rimanere competitiva e la sfida degli anni è essere competitiva all’interno di una sostenibilità. Alla Juve il 16 agosto si ripartirà con l’obiettivo di vincere, qui alla Juve l’ambizione deve essere di ottenere il massimo ».