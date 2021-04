Milan, un nuovo inizio al top della forma: Pioli ha tre assi determinanti che la sosta pare aver rimesso in sesto per ripartire bene

Milan, un nuovo inizio al top della forma: Pioli ha tre assi determinanti che la sosta pare aver rimesso in sesto per ripartire bene. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto, mettendo luce sui tre assi di Pioli, sui quali il mister punta per ripartire come ad inizio stagione: “Il Milan verticale”. E ancora: “Bennacer al rientro, Ibra e Calha al top. così Pioli ritrova l’asse per l’impresa”.

MAGGIORE PROFONDITÀ- Il quotidiano esalta la formazione rossonera che con il rientro dell’algerino appare esattamente come quella di inizio stagione, quando i rossoneri dominavano senza avversari: “Rossoneri veloci in costruzione per osare in attacco. E con l’algerino torna la formazione migliore. Il tecnico: «Ismael ci aiuta a giocare più in profondità».