Pioli coccola Bennacer: «Vi spiego perché è così importante per noi»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha spiegato l’importanza di Ismael Bennacer all’interno delle dinamiche di gioco del Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha così parlato di Ismael Bennacer e della sua importanza all’interno delle dinamiche di gioco del Diavolo:

«Noi per come siamo costruiti e per la nostra idea di gioco dobbiamo avere ritmo e per farlo occorre essere aggressivi quando la palla è degli avversari e far muovere velocemente la palla quando siamo in possesso. Ismael in questo senso è un giocatore importante per noi perché sa fare bene entrambe le cose».