È la vigilia di Milan Udinese. La squadra di Pioli cercherà di riscattare il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana e confermarsi in vetta alla classifica.

🎥 A taste of history to whet the appetite for tomorrow’s clash, brought to you by #wefox 😋

🎥 Un netto 3-0 nell’anno dello Scudetto: un salto nel passato per avvicinarci a #MilanUdinese ✌️#SempreMilan pic.twitter.com/cAmPhHLth8

— AC Milan (@acmilan) February 24, 2022