Milan-Udinese, probabili formazioni: Pioli cambia per scelta e necessità un po’ in tutti i reparti, tranne forse in mediana anche qui dubbio. Le probabili secondo goal.com.

DALLA DIFESA ALL’ATTACCO- Donnarumma in porta, difesa a quattro con Kalulu a destra al posto di Calabria, in mezzo rientra Romagnoli al fianco di Kjaer, con Hernandez a sinistra e Tomori in panchina. In mediana Tonali e Kessie, Bennacer non recupera. In avanti, Ibra in tribuna lascia il posto a Leao, alle sue spalle Brahim Diaz, supportato a destra da Castillejo e a sinistra da Rebic.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic

UDINESE (3-5-2)- Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Jajalo, Pussetto