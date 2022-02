Milan Udinese, nonostante l’errore Marchetti non sarà fermato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante l’errore in Milan Udinese, il gol di mano convalidato a Udogie, l’arbitro Marchetti non sarà fermato dal designatore Rocchi

«La direzione di Milan-Udinese non è particolarmente piaciuta ai vertici arbitrali, ma Marchetti (che aveva già diretto due gare dell’Inter a San Siro) viene considerato fra i giovani più promettenti. Rocchi non lo fermerà: che sia in campo o al Var, l’arbitro di Ostia Lido sarà probabilmente presente anche alla ventottesima. Guida – che con il Milan ha arbitrato tre volte in stagione e in due occasioni era al Var, compreso con l’Udinese – non ha avuto a disposizione immagini chiarissime per dire che Udogie aveva segnato con il braccio. Ha guardato una decina di filmati da angolazioni diverse ma niente: in casi come questo doveva restare la decisione del campo».