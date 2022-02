Milan Udinese, ecco perché Guida non è intervenuto dal Var

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gol con tocco di mano convalidato a Udogie in Milan Udinese continua a far discutere. In particolare, ha stranito il mancato intervento di Guida al Var, che non ha richiamato il direttore di gara Marchetti.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le immagini analizzate al Var sarebbero state poco chiare e, per questo, non sufficiente a modificare la decisione presa in campo.