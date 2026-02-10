Milan U16, i piccoli rossoneri di Parolo volano e restano in testa alla classifica. Ecco tutti i numeri

Milan U16, i piccoli rossoneri di Parolo continuano a volare in classifica dopo la vittoria contro il Monza. Ecco tutti i numeri

Non si ferma la corsa dell’Under 16 rossonera, che nella 16esima giornata di campionato conquista tre punti pesantissimi sul campo del Monza. I ragazzi guidati da mister Marco Parolo hanno confermato la loro solidità, superando i cugini brianzoli con un secco 0-2 maturato interamente nella ripresa, grazie a una prestazione di grande carattere e cinismo sotto porta.

La gara è rimasta in equilibrio per tutto il primo tempo, ma i rossoneri hanno saputo accelerare nel momento decisivo della ripresa. Al 13′ della seconda frazione, è stato Marasco a sbloccare il risultato, portando in vantaggio i suoi e spostando l’inerzia del match dalla parte del Milan. Quando il Monza ha provato a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, è arrivato il colpo del definitivo KO: al 41’st ci ha pensato Esposti a chiudere i giochi, mettendo in ghiaccio il successo.

Milan U16, classifica consolidata: il Diavolo guarda tutti dall’alto

Grazie a questa vittoria, il Milan mantiene il comando delle operazioni, tenendo a debita distanza l’Inter e confermandosi la squadra da battere in questa categoria.

I numeri dei rossoneri sono impressionanti e testimoniano il grande lavoro svolto finora: «I rossoneri, guidati da mister Marco Parolo, restano primi in classifica con 41 punti davanti all’Inter, seconda con 38 punti». Un vantaggio di tre lunghezze che permette al gruppo di affrontare con fiducia i prossimi impegni, sapendo che il destino della stagione è tutto nelle proprie mani.