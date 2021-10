Pioli a Dazn: «Orgoglioso della squadra, con la Roma sfida stimolante»

Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Torino, match valido per la decima giornata di campionato. Le sue parole

MILAN TORINO «Abbiamo controllato la partita, era la quarta partita in dieci giorni, abbiamo richiato solo un po nel finale mi è piaciuta la voglia della squadra di portare a casa una partita complicata difficile».

CONDIZIONE SQUADRA «Tutta la squadra è in condizione, nel secondo tempo abbiamo abbassato un pò la pressione abbiamo concesso solo l’occasione di Sanabria e qualcosa su palla inattiva ma credo che sia anche normale in queste situazioni»

ALLENAMENTI «Le nostre sedute non solo lunghe ma intense, giocando ogni tre giorni gli allenamenti sono quasi tutti di recupero più quanche rifinitura, sono soddisfatto della volgia della squadra di vincere di lottare di vincere sono contento di questo inizio di stagione».

GIROUD E LEAO VICINI «Era sensato avere due giocatori vicini per dare senso alle spizzate, forse potevamo fare meglio alcune giocate allargado le loro marcature»

SAELEMAEKERS «Gli manca un po più di lucidità nelle giocate semplici, soprattutto in zone pericolose, ma ha talento, quantità qualità dinamismo, in giocatori forti le giocate semplici non le sbagliano».



PROSSIMI IMPEGNI «La settimana prossima abbiamo tre partite stimolanti. il club ha costuito una squadra forte, mi ha messo una rosa a disposizione che mi permette anche di rimediare alle assenze, mi dispiace non poter far rifiatare Leao, spero che torni presto Rebic».

AVVERSARIE – «Il Napoli l’ho guardato solo domenica, non lo sto guardando perchè poi l’affronteremo a Dicembre, la Roma è una squadra forte, sarà una sfida stimolante».