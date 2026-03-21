Milan Torino, il fattore Rabiot torna a disposizione di Allegri: i numeri del primatista francese

Milan Torino, il rientro di Adrien Rabiot dopo la squalifica offre a Massimiliano Allegri l’uomo chiave per blindare il centrocampo rossonero

La trentesima giornata di Serie A Enilive mette i rossoneri davanti a un impegno casalingo di vitale importanza. Questo pomeriggio, il palcoscenico di San Siro ospiterà la sfida contro il Torino di Roberto D’Aversa. Per superare l’ostacolo granata, Massimiliano Allegri potrà contare su un rientro fondamentale: quello di Adrien Rabiot.

L’importanza tattica del “Duca”

Dopo aver scontato il turno di squalifica nella sfortunata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, il mediano francese torna a riprendersi le chiavi del reparto mediano. Adrien Rabiot, centrocampista moderno capace di abbinare una straripante forza fisica a una tecnica raffinata negli inserimenti, è considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere del Diavolo. La sua presenza garantisce quella protezione alla difesa che è mancata nell’ultimo turno, permettendo a compagni come Luka Modric, intramontabile regista croato, di operare con maggiore libertà creativa.

Una media punti da scudetto

L’impatto del numero 12 sui risultati della compagine meneghina è impressionante. Le statistiche non lasciano spazio a interpretazioni: con il francese in campo, il club di via Aldo Rossi ha collezionato 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, mantenendo una media punti altissima di 2,35 a partita. Al contrario, quando l’ex Juventus è assente, la media crolla drasticamente a 1,42 punti per match.

Questi dati confermano quanto il calciatore transalpino sia l’ago della bilancia per le ambizioni di Allegri. Senza di lui, la squadra perde fluidità e, soprattutto, quella capacità di rottura del gioco avversario che risulta decisiva contro formazioni fisiche come quella piemontese. In un momento della stagione in cui i punti pesano il doppio, ritrovare il proprio pilastro significa, per i rossoneri, approcciare il match con una sicurezza diversa. Il pubblico di fede milanista si aspetta che il ritorno del proprio fuoriclasse possa trascinare il gruppo verso un successo fondamentale per consolidare il piazzamento in classifica.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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