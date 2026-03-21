Milan Torino, stoccata all’attacco rossonero: Allegri chiede gol al reparto offensivo. I numeri parlano chiaro

Milan Torino, Allegri chiede gol al reparto offensivo e in conferenza lancia una stoccata ai suoi attaccanti. I numeri parlano chiaro

Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio che ha compromesso definitivamente la corsa scudetto del Milan, oggi pomeriggio i rossoneri scenderanno in campo contro il Torino di Roberto D’Aversa con l’obiettivo di rispondere al Napoli, che ha vinto ieri. Massimiliano Allegri, come evidenziato anche sul Corriere dello Sport, si aspetta una prova convincente dal reparto offensivo che quest’anno ha deluso sotto molti aspetti, non riuscendo mai ad essere determinante.

Il tecnico rossonero ha già affrontato l’argomento nella conferenza stampa della vigilia: «Ora è importante fare bene gli ultimi due mesi. Pulisic sta bene, dal punto di vista fisico a Roma ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, ma la ritroverà. Ma ora bisogna darsi una svegliata. Tutti». Allegri ha sottolineato come sia necessario reagire, soprattutto considerando la difficoltà del reparto offensivo che, a parte qualche sporadico guizzo, ha faticato a concretizzare le occasioni.

I numeri dell’attacco rossonero nel 2026 sono, infatti, poco soddisfacenti: nei primi tre mesi dell’anno il Milan ha segnato solo sette gol in dodici partite. A contribuire, Leao con quattro gol, Nkunku con due, e Fullkrug con uno, mentre Pulisic e Gimenez non hanno ancora trovato la via del gol. Quest’ultimo, in particolare, non gioca dal mese di ottobre.

Oggi, infatti, Leao non sarà disponibile per un problema fisico, e il suo posto in attacco dovrebbe essere preso da Fullkrug, che giocherà al fianco di Pulisic. Tuttavia, il discorso di Allegri non è circoscritto a questa partita, ma guarda al futuro. Il tecnico chiede una reazione immediata, anche in ottica futura, considerando che molti dei suoi attaccanti potrebbero non far parte della squadra nella prossima stagione. La “sveglia” che Allegri si aspetta deve servire anche a capire chi merita un posto nel prossimo ciclo rossonero.

Il periodo di difficoltà offensiva è stato evidente: i gol da chi dovrebbe segnare con regolarità sono mancati, e la ricerca di un centravanti di qualità si fa sempre più urgente. Per il Milan, dunque, non resta che concentrarsi su questo finale di stagione e sperare che il reparto offensivo riesca finalmente a dare una risposta di orgoglio. La partita contro il Torino rappresenta un’occasione importante per tornare a farsi sentire in campionato.

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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