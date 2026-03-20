Milan Torino, Ricci in ballottaggio con Fofana per un posto da titolare. Torna Rabiot. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a scendere in campo a San Siro per la delicata sfida contro il Torino, un match che richiede la massima concentrazione per dare continuità ai risultati positivi. Con la stagione che entra nella sua fase più calda, l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di leggere i momenti chiave delle partite, sta studiando la miglior formazione possibile per superare l’ostacolo granata. Sotto l’occhio vigile del Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che ha lavorato duramente per equilibrare la rosa, il Diavolo ritrova pezzi pregiati a centrocampo.

Il ritorno di Adrien Rabiot e la conferma di Modric

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la notizia più rilevante riguarda il reparto mediano. Dopo aver scontato il turno di squalifica che lo ha costretto a saltare la trasferta contro la Lazio, Adrien Rabiot è pronto a riprendersi il comando delle operazioni. Il centrocampista francese, mezzala di caratura internazionale dotata di forza fisica e grandi doti d’inserimento, sarà fondamentale per dare sostanza alla manovra dei rossoneri.

Accanto a lui agirà, come di consueto, Luka Modric. Il fuoriclasse croato, metronomo dal talento infinito e Pallone d’Oro capace di disegnare calcio in ogni zona del campo, rappresenta la mente pensante del gioco di Allegri. La sua esperienza sarà determinante per gestire i ritmi di una partita che si preannuncia molto fisica.

Ballottaggio aperto: Fofana o Ricci?

Se due maglie su tre sembrano già assegnate, il vero dubbio per l’allenatore toscano riguarda l’ultimo posto disponibile nella zona centrale del campo. Durante le ultime sessioni di allenamento a Milanello, sono stati provati due diversi profili per completare il reparto.

Il primo candidato è Youssouf Fofana, il mediano francese tutto grinta e polmoni arrivato per garantire protezione alla difesa. In alternativa, scalda i motori Samuele Ricci, il regista dell’Under 21 che sta dimostrando una maturità tattica impressionante. La scelta finale di Allegri dipenderà probabilmente dal tipo di approccio che vorrà avere contro il Torino: più fisico con Fofana o più votato alla gestione del pallone con Ricci.

La strategia del DS Tare

Queste scelte sottolineano l’ampiezza della rosa messa a disposizione dal DS Igli Tare. Il lavoro del dirigente rossonero ha permesso al Diavolo di avere alternative valide in ogni reparto, fattore che in questo finale di stagione potrebbe fare la differenza. Con un centrocampo così stellare, il Milan punta a chiudere la pratica Torino per consolidare la propria posizione in classifica.