Milan Torino, egemonia rossonera a San Siro contro i granata: i numeri del record

Milan Torino, la squadra di Allegri conferma una supremazia casalinga storica che dura da decenni, segnando tre reti sia all’andata che al ritorno contro i granata

Il verdetto statistico emerso dalla doppia sfida stagionale tra i rossoneri e il Torino delinea un dominio che va ben oltre il singolo risultato di ieri. La gestione di Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha fatto della solidità interna uno dei suoi punti fermi, ha infatti stabilito un primato particolare: il Diavolo è riuscito a segnare esattamente tre gol sia nel match d’andata che in quello di ritorno contro la compagine granata.

Una striscia d’imbattibilità leggendaria

Il successo di San Siro aggiorna una striscia di invulnerabilità casalinga che ha pochi eguali nella storia della Serie A. I rossoneri sono infatti rimasti imbattuti per ben 30 gare interne consecutive contro i piemontesi nel massimo campionato, collezionando 21 vittorie e 9 pareggi.

Si tratta di un fortino quasi inespugnabile che vede un solo precedente superiore nella storia del club meneghino: la serie positiva contro l’Hellas Verona. In quel caso, il club di via Aldo Rossi riuscì a rimanere imbattuto per 34 incontri casalingi in un arco temporale che va dal maggio 1958 al dicembre 2025. Questi numeri certificano come il terreno di San Siro sia diventato, sotto la guida di Allegri, un ostacolo insormontabile per il club granata, consolidando una tradizione che prosegue ormai senza sosta da oltre trent’anni.